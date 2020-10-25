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Воры украли сейф из дома депутата Петрова до его убийства

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Воры украли сейф из дома Петрова до его убийства

Выборг, 25 октября. Грабители вынесли сейф из дома убитого выборгского депутата Александра Петрова незадолго до его смерти.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать убийство Петрова. По данным следствия, следов взлома в коттедже бизнесмена обнаружено не было, сообщили "47 новостей" в правоохранительных органах.

Неизвестные выкрали сейф с крупной суммой денежных средств из дома предпринимателя. Речь идет о потере 500 тысяч рублей незадолго до убийства. Правоохранители рассматривают версию о связи ограбления с заказным убийством. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на выявление всех обстоятельств произошедшего.

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