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Люди начали чаще отвлекаться на телефон во время секса

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Люди начали чаще отвлекаться на телефон во время секса

Вашингтон, 25 октября. Люди стали все чаще отвлекаться на свои смартфоны даже во время полового акта. К такому выводу пришли специалисты из США, представляющие Виргинский университет.

Ученые в рамках нового исследования выяснили, что в день американец в среднем тратит на гаджеты более двух часов, пишет издание "Актуальные новости".

Оказалось, что зависимость от электронных гаджетов растет с каждым годом. В этом признаются и сами пользователи смартфонов. 95% опрошенных подтвердили, что в принципе не могут выпустить его из рук, а еще 70% пользуются им даже во время исполнения своих рабочих обязанностей.

Исследователи также выяснили, что практически каждый десятый может отвлекаться на смартфон во время секса и после него, а 7% пользователей любят сидеть в социальных сетях в моменты интимной близости. Также отмечается, что респонденты начинают сильно нервничать и раздражаться, когда им ограничивают доступ к мобильному устройству.

Ранее эксперт объяснил, кто может следить за человеком через камеру смартфона. По словам руководителя центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антона Куканова, в большинстве случаев доступ к камере телефона злоумышленники получают путем заражения гаджета какой-либо вирусной программой.

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