Военный эксперт назвал пустой тратой денег океанскую сеть датчиков США

Москва, 25 октября. Планы американских военных покрыть океаны и моря сетью датчиков слежения являются пустой тратой денежных средств.

Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает Nation News.

Ранее стало известно, что американские специалисты работают над созданием специальных дрейфующих буев, которые оснащены датчиками, а также видеокамерами и микрофонами. К настоящему моменту Пентагон разместил в западной части Атлантического океана более 1,5 тысячи таких буев. При этом американские военные планируют разместить в морях и океанах порядка 10 тысяч таких буев.

"Как говорят в Одессе: "понеслась душа в рай, а Сара за кефиром"... Вот и плавающие острова из суперпроницательных буев изобретают, благо возможности гигантского военного бюджета позволяют тратить миллиарды", — отметил Дандыкин.

Дандыкин отметил, что создаваемая Пентагоном сеть датчиков поможет американцам следить за российскими подводными лодками, однако данная разработка не позволит военным США обнаруживать субмарины РФ в Арктической зоне.