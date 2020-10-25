Николай Цискаридзе возмущен стоимостью чашки кофе в Сочи

Сочи, 25 октября. Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался в разговоре с "Собеседником", что его поразили цены в Сочи. Особенно танцора удивил кофе "по цене паровоза".

Пандемия коронавируса нарушила планы народного артиста России. Он хотел провести отпуск за границей, но вместо этого отправился в Сочи "дикарем".

Цискаридзе отметил, что на российском курорте забыл о привычном сервисе — проводил время на обычном городском пляже, и ему этот "экстремальный" поход очень понравился.

"Честно говоря, последний раз я так отдыхал в 1989 году. Я там от души насмеялся: давно так не развлекался", — рассказал он изданию.



А вот цены в Сочи звезду удивили. По его словам, по этому критерию российский курорт не сравнится ни с Монако, ни с Мальдивами. Артист признался, что изрядно потратился на отдыхе.

"Они там просто космические. Кофе пьешь за цену паровоза. Это, конечно, все очень смешно и забавно", — сказал он.

В Сочи отдыхает и актриса Анна Семенович. Переболевшая коронавирусом звезда ходит на массаж, который, как и дневной сон, считает лучшим лекарством и отдыхом после солнечных ванн.