Премьер-министр Армении: Ереван контролирует большую часть НКР

Ереван, 25 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с французскими парламентариями. Переговоры состоялись в воскресенье, сообщили в пресс-службе кабинета министров страны.

Беседа касалась ситуации в Нагорном Карабахе. Пашинян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев контролирует лишь третью часть боев в НКР. Остальными боевыми действиями руководит Ереван. На стороне Баку в конфликте участвуют турки, террористы и наемные солдаты, заявил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана сообщил, что готов к переговорам с Ереваном. Он отметил, что стороны могут достичь договоренностей по режиму прекращения огня.