Дочь Брюса Уиллиса лишилась девственности с пожилым мужчиной

Лос-Анджелес, 25 октября. Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса не такой "крепкий орешек", как ее отец. Румер Уиллис призналась, что лишилась девственности с пожилым мужчиной.

Первый раз у Румер Уиллис случился, когда ей было 18 лет. Девушка не любит вспоминать об этом, но на шоу Джады Пинкетт-Смит она поделилась некоторыми подробностями.

Секс не был ни романтичным, ни идеальным. Он оказался "вынужденным" из-за давления сверстников Румер, которые уже давно жили активной половой жизнью.

"Это не было изнасилованием, но и согласия я не давала", — заявила 32-летняя звезда.

Дочь Уиллиса не сказала твердого "нет", а просто позволила случиться этому. Ее первым мужчиной был "пожилой" человек. Он годился девушке в деды, но Румер не стала называть возраст этого человека.

Румер жалеет, что первый секс был со случайным человеком. Такие моменты должны быть с особенными, любимыми людьми. Она посоветовала девушкам хорошенько подумать перед тем, как ложиться к кому-то в постель.

Напомним, что старшая дочь Уиллиса и Деми Мур пошла по стопам родителей. Она снимается в кино и телешоу. Большую славу Румер не снискала, но зрители любят ее за схожесть со звездными родителями. Последняя ее работа в кино — небольшая роль в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".