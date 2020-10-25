Москва, 25 октября. Телефонный звонок госсекретаря США Майка Помпео президенту Белоруссии Александру Лукашенко является частью некой политической игры, которую пытается организовать Вашингтон. Об этом заявил известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев. В своем авторском Telegram-канале он обратил внимание, что американцы в очередной раз пытаются устроить игры в многовекторность и оказать политическое давление на Минск.

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Во время беседы Лукашенко заявил, что главным союзником Минска является Россия, которая оказала серьезную поддержку Белоруссии в сложный для нее период.

Владимир Соловьев оценил телефонное "заигрывание" Помпео с Лукашенко, заметив, что представителю США попросту не о чем разговаривать с президентом Белоруссии. Журналист констатировал, что Вашингтон пытается установить свои правила игры, оказывая политическое давление на Минск.

"О чем? Опять игры в многовекторность?"— возмутился Соловьев.

Телеведущий напомнил, что ранее представители Вашингтона заявили, что не согласны с результатами президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, а также не признают Александра Лукашенко законно избранным президентом республики. Соловьев задается вопросом:

"Это был звонок Лукашенко как частному лицу или как президенту Белоруссии?"

Ранее Александр Лукашенко заявил, что власти страны изменили тактику борьбы с протестующими. Он также напомнил, что демонстранты, устраивающие беспорядки, по закону ответят за свои действия.