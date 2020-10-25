Секрет японского долголетия удалось раскрыть благодаря популярному напитку

Москва, 25 октября. Популярный чай матча способен замедлить старение организма и предотвратить развитие некоторых заболеваний. Благодаря этому напитку специалисты смогли раскрыть секрет японского долголетия.

В чае содержится большое количество минералов и витаминов А, В, С и Е. Еще в его состав входят пищевые волокна. Матча богата цинком, калием, кальцием, натрием и железом. По мнению некоторых специалистов, этот напиток можно употреблять для профилактики онкологических заболеваний.

Более того, матча снижает уровень холестерина, пишет Express. Благодаря этому напитку удастся снизить риск сердечных приступов и отрегулировать пищевые процессы. Матчу готовят из молодых чайных листьев, которые измельчают в ярко-зеленый порошок.