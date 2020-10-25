Пилота разбившегося под Вологдой Robinson 44 рассчитывают найти живым

Москва, 25 октября. Родственники пилота упавшего под Вологдой Robinson 44 считают, что он может быть жив, но травмирован. За информацию о местонахождении мужчины обещана награда.

За общение по телефону с пилотом упавшего Robinson и информацию о его местонахождении его супруга пообещала вознаграждение в 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ФАН рассказал друг семьи. Кроме того, мужчина сообщил, что сейчас близкие пилота упавшего под Вологдой Robinson 44 находятся на месте крушения и участвуют в спасательной операции. В частности, прочесывают берег реки Сухона и близлежащие деревни. Часть из них, как удалось выяснить ФАН, является заброшенными населенными пунктами, в которых нет местных жителей. Родные находящегося в упавшем вертолете пилота считают, что он жив, но травмирован и может находиться где-то недалеко от места падения.

"Я посмотрел место крушения, высота падения в воду где-то 15 метров. Вертолет ударился о воду, потрескался, деформировался и намотал на винт трос высоковольтного кабеля. На корпус (вертолета, - Прим. ред.) замыкания никакого не было: корпус не оплавленный, не обгоревший, топливный бак не взорвался. Сергей очень аккуратный пилон, он всегда пристёгивается и следил, чтобы люди в кабине были пристегнуты. Вертолет из воды достали, а ремни безопасности расстегнуты. Это значит, что люди из вертолета выбрались, отстегнули эти ремни. Одного пассажира, который сразу выпал из кабины с сиденьем, его сразу нашли. А числа остальных троих никого нет, значит их куда-то вынесло, и они где-то в заброшенной деревне, это мое личное предположение", - рассказал корреспонденту ФАН один из друзей семьи пилота Robinson 44.

Собеседник ФАН добавил, что дополнительно на возможность спасения указывает то, что кабина Robinson 44 не перерезана проводами. Корпус просто деформирован от удара об воду. Это, считают родные, указывает на все шансы по спасению.

Ранее гендиректор компании "Вертолетные технологии" Виктор Мартынов в беседе с ФАН рассказал, что пилот не смог бы удачно посадить вертолет в таких условиях. Подобные аппараты совершают полеты по жестким требованиям.