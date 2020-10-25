Ида Галич заявила о желании родить второго ребенка

Москва, 25 октября. Телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич в разговоре с подписчиками в Instagram заявила, что хотела бы родить второго ребенка.

У Галич и ее супруга, бизнесмена Алана Басиева обнаружили коронавирус. Им пришлось отдать сына Леона, которому еще не исполнился год, на попечение родителей телеведущей.

Во время болезни Галич стала активно общаться с фанатами, отвечать на их вопросы и рассказывать о личной жизни. У блогера поинтересовались, планирует ли она родить еще одного малыша. Галич ответила утвердительно, но призналась, что хотела бы повременить с этим событием.

"Только не сейчас. Я безумно устала. Второго надо сделать так, чтобы сразу потом уехать к морю или к горам!" — написала телеведущая и опубликовала несколько снимков с фотосессии во время первой беременности.

Блогер отметила, что ей очень нравится период ожидания ребенка. По ее мнению, беременность украшает женщину.

"Гулять, глубоко дышать и просто наслаждаться моментом" — добавила она.

Галич признавалась, что разлука с сыном доводит ее до слез и "разрывает сердце". Блогер по нескольку раз уже пересмотрела видео с малышом. Однако во время болезни наступила такая слабость, что она вряд ли смогла бы держать ребенка на руках и заботиться о нем.