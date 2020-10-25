Навка похвалила Бузову за желание меняться на шоу «Ледниковый период»

Москва, 25 октября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка похвалила певицу Ольгу Бузову за выступление на шоу "Ледниковый период". Она отметила, что видна большая работа, которую проделала девушка.

Партнером Бузовой стал профессиональный фигурист Дмитрий Соловьев. Судя по тому, как пара двигается на льду, они неплохо сработались. Дуэт представил новый номер на песню Владимира Преснякова "Романс". Для выступления Бузова надела легкое голубое платье, а Соловьев — белый свитшот и джинсы. Пара выглядела цельно и гармонично.

"Я всегда люблю личностей, которые не боятся меняться, находят новые краски", — заявила Навка.

Она отметила, что виден прогресс, певица намного увереннее держится на коньках. Конечно, были помарки во время выступления. Но даже у опытных спортсменов бывают ошибки, сказала Навка. Фигуристка сделала комплимент певице, похвалив ее невероятно красивое платье. Этот наряд делает Бузову очень нежной, считает Навка.

Сама Бузова уверена, что у нее получилось "вытащить из себя" ранимую девушку. Поклонники привыкли видеть звезду собранной и немного жесткой, но в реальности она очень ранимая.

Напомним, что в этом году создатели шоу "Ледниковый период" пригласили в качестве участников много молодых звезд. Среди них ведущая Регина Тодоренко, музыканты Влад Топалов и Влад Соколовский. Соведущей фигуриста Алексея Ягудина стала "золотая девочка" российского фигурного катания Алина Загитова.