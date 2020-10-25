Боевые корабли Тихоокеанского флота отправятся в Атлантику и Тихий океан

Москва, 25 октября. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ во главе с ракетным крейсером "Варяг" готовятся к дальнему походу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе похода российские корабли посетят иностранные порты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также проведут учения.В состав отряда войдут ракетный крейсер "Варяг", а также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". По данным ведомства, корабли будет сопровождать морской танкер "Печенга". Корабли выйдут из порта Владивостока 31 октября. Длительность похода составит более двух месяцев.

Стоит отметить, что в конце сентября отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корабли приняли участие в российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви-2020», а также посетили с деловыми заходами порты Шри-Ланки и Брунея, что способствовало дальнейшему развитию военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.