Врач провозгласил новую «пандемию» в мире

Москва, 25 октября. Дефицит микроэлемента в организме человека стал новой пандемией. Такое заявление сделала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.

Недостаток магния у населения превратился в пандемию, с которой необходимо бороться. Анализ на наличие этого элемента в организме сделать затруднительно. Однако магний безопасен, он выводится с калом и не образует камни. Полезный элемент можно принимать в количестве 300 мг в течение двух месяцев, после чего сделать перерыв, отметила специалист.

"Составляйте диеты и ешьте богатые этими микроэлементами продукты. Это такой сейчас модный тренд", — подчеркнула невролог.

Магний и калий содержатся в препаратах, которые назначают при терапии нарушений сердечного ритма и сердечной недостаточности. Принимать такие лекарства можно, если пациент не использует препараты мочегонного ряда. Также рекомендуется пить отдельно магний и калий, продающиеся в разных формах, объяснила врач.