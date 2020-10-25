Ученые объяснили принцип похудения при помощи обратной диеты

Москва, 25 октября. Новая обратная диета набирает популярность среди желающих похудеть. Эффективность метода уже подтвердили сотни женщин по всему миру.

Обратная диета показывает эффективность после того, как человек определенное время продержался на обычной и сбросил вес. Ученые объяснили, что по факту достижения желаемого результата нужно начинать увеличивать потребление калорий на 50–100 в неделю. Системы стоит придерживаться на протяжении трех месяцев.

Работоспособность метода уже подтверждена учеными. Они напомнили, что при сбросе лишних килограммов человек теряет не только жировые запасы. Также разрушается мышечная ткань. Из-за этого падает количество калорий, необходимых организму. Поэтому лишний вес быстро возвращается. Обратная диета, в свою очередь, разработана для того, чтобы обойти этот процесс, пишет Daily Mail.