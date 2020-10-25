Шоумен Фоменко заявил, что группа «Секрет» предсказала коронавирус

Москва, 25 октября. Основатель и участник бит-квартета "Секрет", актер Николай Фоменко заявил, что его команда может предсказывать будущее. Видео с его предсказанием появилось в Instagram.

Фоменко вспомнил слова из песни "На любой стороне Земли". Там есть такая строчка: "Тихо под маской в дверь постучит любовь".

"Мы предсказываем будущее, и положительное", — сообщил музыкант.

Он добавил, что "тихо" под маской означает отсутствие коронавируса. Следовательно, человек здоров и его жизни ничто не угрожает.

Поклонники согласились с утверждением Фоменко, что "Секрет" предсказал пандемию коронавируса.

"А мы сидим за городом, пьем витамины и совершенно здоровы", — отметил подписчик. "Если под маской уже тихо, то баба с косой добралась до вас быстрее, чем любовь", — пошутил фанат.

Напомним, что из-за коронавируса сильно пострадала индустрия развлечений. Российские артисты были вынуждены отменить сотни концертов по стране и за рубежом.

Ситуация с коронавирусом ухудшила финансовое положение артистов. Николай Басков, Иосиф Пригожин, Олег Газманов, бывшая солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина и другие звезды жаловались, что им нужны деньги на содержание команды. Артисты наблюдают, как будут развиваться события дальше, но уже сейчас понятно, что о гала-концертах не может быть и речи.