Кудрин раскрыл секрет правильного хранения сбережений

Москва, 25 октября. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал основное правило хранения сбережений.

Политик поделился с россиянами главным принципом хранения денежных средств в ходе программы Наили Аскер-заде на телеканале "Россия-1", назвав неблагодарным делать прогнозы курса рубля.

Сбережения необходимо хранить в разных валютах, уверен Кудрин. Их необходимо распределять между активами, а какую-то часть хранить в валюте.

Причем такой метод является основным в том случае, если финансовые активы гражданин не планирует использовать в ближайшие годы. Оставить в рублях можно скромные сбережения, к которым россиянин планирует обратиться в ближайшем будущем.