Бойцы MMA надеются, что Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон

Москва, 25 октября. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон. На такой исход надеются бойцы MMA Артем Тарасов и Андрей Семенов, которые дали интервью телеканалу "360".

Нурмагомедов в субботу победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. После поединка россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры. Боец объяснил, что решил уйти из спорта из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Тарасов признался, что новость об уходе спортсмена его очень расстроила. По его словам, в Абу-Даби зрители увидели версию "Хабиб 2.0" — боец был намного сильнее, чем раньше, и интереснее. Тарасов надеется, что это далеко не последний бой Нурмагомедова.

"Конечно, хотелось бы видеть его бои. Надеемся, мама разрешит ему, потому что в душе он все-таки боец, а бойцы так просто не уходят", — подчеркнул он в разговоре с изданием.

Семенов добавил, что уход Нурмагомедова был ожидаем: наступило время или красиво оставить карьеру, или и дальше одерживать только победы. Он назвал бойца уникальным, трудолюбивым и талантливым человеком, который со временем не растерял лучшие качества, а приумножил.

Владелец столичного ФК "Спартак" Леонид Федун тем временем заявил, что уважает решение бойца о завершении карьеры. Но если Нурмагомедов захочет вернуться, он готов предоставить ему стадион для проведения нового боя.