Военный эксперт назвал COVID-19 результатом утечки из лаборатории США

Москва, 25 октября. Вирус COVID-19, из-за которого была объявлена пандемия, мог быть искусственно выведен в одной из лабораторий, расположенных на территории США. Такого мнения придерживается бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. В интервью интернет-изданию URA.RU он прокомментировал опасную ситуацию, которая сложилась в мире из-за распространения коронавирусной инфекции, а также заявил, что пандемия фактически является первым этапом третьей мировой войны.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ситуация вокруг коронавирусной инфекции имеет все признаки гибридной войны. Он обратил внимание, что вирус COVID-19 мог быть доработан искусственным путем.

Игорь Никулин, комментируя заявление Онищенко, согласился с его выводами, заметив, что COVID-19 имеет не природное, а лабораторное происхождение, поскольку был выведен искусственным путем — специалистами из США. Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции фактически является началом третьей мировой войны.

По словам военного эксперта, вирус COVID-19 был создан исследователями американской лаборатории, расположенной в Форт-Детрике. Работы по разработке биологического материала проводились без уведомления властей США. Однако в 2019 году в исследовательском корпусе произошла утечка, из-за чего все лаборатории в Мэриленде были закрыты из-за крупной вспышки неизвестного заболевания.

Никулин напомнил, что еще летом 2019 года в некоторых городах США люди обращались в больницу с неизвестным ранее заболеванием, которое вызывало воспаление легких. Врачи связали данный недуг с популярностью электронных сигарет — вэйпов. Специалисты предположили, что раствор, используемый в этих устройствах, вызывает серьезные осложнения в организме человека. Однако, по словам военного эксперта, проблема была вовсе не в электронных сигаретах, а люди заболевали коронавирусной инфекцией после утечки, которая произошла в одной из американских лабораторий.

"Частные подрядчики Пентагона занимаются всем, чем хотят, и никому не отчитываются. Даже [президент США Дональд] Трамп не знает, чем они занимаются. Власти не контролируют монстра", — резюмирует Никулин.

Ранее аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал о серьезных последствиях самостоятельного лечения коронавирусной инфекции на дому. Он обратил внимание, что подобные меры могут оказать серьезный вред для иммунной системы человека.