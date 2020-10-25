Малышева назвала причину для вызова «скорой» при коронавирусе

Москва, 25 октября. Телеведущая Елена Малышева объяснила, когда больному COVID-19 стоит вызывать скорую помощь. Об этом она рассказала во время прямого эфира в своем Instagram.

Малышева рассказала, что сейчас многие граждане вызывают скорую помощь при малейших случаях недомогания, из-за чего медики серьезно нагружены. Телеведущая перечислила четыре пункта, при которых действительно стоит вызывать врачей.

Первым из них была названа тяжелая одышка, когда человек в спокойном состоянии не может закончить предложение. Также беспокойство должна вызвать повышенная температура, которая не сбивается лекарствами. Третьей причиной для вызова может стать низкий показатель насыщенности крови кислородом. Если он ниже 90, то нужно немедленно звонить в больницу. Помимо этого нужно обратить внимание на потерю или нарушение сознания.

Телеведущая уточнила, что не обязательно иметь все признаки, достаточно одного из них.

Ранее Елена Малышева назвала самые действенные продукты против коронавируса. По словам медика, необходимо добавить в рацион продукты, богатые витамином D, цинком и селеном, поскольку их дефицит может привести к тяжелому протеканию COVID-19. Такими веществами обладают печень трески, сырые устрицы и бразильский орех.