Глава Бурятии не исключил усиления мер для борьбы с коронавирусом

Улан-Удэ, 25 октября. Власти Бурятии могут усилить меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Напряженная эпидемиологическая обстановка в республике связана с COVID-19. Сейчас в Улан-Удэ занято 97% коек, оборудованных для пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". В регионе же занятость коечного фонда составляет 88%, рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. Поэтому не исключено введение дополнительных ограничений.

"Здесь должно быть ответственное отношение к себе и своим близким. Потому что один в поле не воин", — заявил Цыденов.

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после выявления которых следует обратиться за медицинской помощью.