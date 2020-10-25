Россия возмущена отношением румынского посла к Антонеску

Кишинев, 25 октября. Посольство России в Молдавии осуждает попытки посла Румынии оправдать деятельность союзника фюрера фашисткой Германии Адольфа Гитлера Йона Антонеску. Об этом заявила российская дипломатическая миссия.

Российские дипломаты напомнили, что деятельность Антонеску осуждена Нюрнбергским и Бухарестским трибуналами, а потомки жертв агрессоров никогда не забудут о преступлениях фашистов.

"С недоумением восприняли заявления посольства Румынии о "геройски павших 14 июля 1941 года за освобождение "Бессарабии" от советской оккупации" солдат режима Антонеску", — заявило посольство РФ.

Российские дипломаты отметили, что призывы хранить "вечную память героям" звучат откровенно цинично. Москва решительно осудила попытки оправдания преступлений фашистов.