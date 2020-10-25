Эрдоган в очередной раз обругал президента Франции

Анкара, 25 октября. Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз высказался о психическом самочувствии его коллеги из Франции Эммануэля Макрона. Об этом стало известно 25 октября, пишет портал газеты "Известия".

Как сообщил турецкий лидер, президент Франции постоянно думает об Эрдогане. Макрону действительно нужно обследоваться в психиатрическом учреждении.

Президент Турции уже позволял себе заявления подобного рода в адрес француза. Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что высказывания Эрдогана — неприемлемы. Необходимо остановить конфронтацию между странами.

Эммануэль Макрон во время выступления сообщал, что нужно ужесточить контроль за мечетями во Франции.