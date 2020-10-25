Силуанов объяснил, в каком случае используют средства ФНБ

Москва, 25 октября. Глава Минфина Антон Силуанов назвал условие для использования средств российского Фонда национального благосостояния.

Средства ФНБ используют только в крайнем случае. Таковым может являться резкое падение цен на нефть, заявил глава ведомства в ходе интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на телеканале "Россия-1".

"В нашем Фонде национального благосостояния около 12,5 трлн рублей мы ожидаем на конец текущего года", — уточнил министр финансов.

Ликвидную часть из общей суммы составляют 8 триллионов рублей. При этом Силуанов выразил надежду на то, что тратить более запланированных сумм не составит необходимости. Ожидается, что в ближайшие три года ведомство направит на покрытие дефицита бюджета около 100 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Право на использование в следующем году дополнительных объемов средств, взятых из Фонда национального благосостояния, появилось у Минфина России после принятых в октябре 2020 года поправок.