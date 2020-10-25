Разработана формула «отмены шума» для многолюдных офисов

Канберра, 25 октября. Уникальная формула позволит рассчитать наилучший уровень отмены шума в обычном офисе. К такому выводу пришли исследователи из Австралийского национального университета (ANU).

Шумные офисы скоро смогут уйти в далекое прошлое благодаря новой разработке. Работникам не придется пользоваться наушниками, чтобы избавиться от раздражающих звуков. На помощь придет формула, которая покажет эффективность шумоподавления в разных помещениях с системой open air без стен.

Достичь наилучшего уровня отмены шума можно в стандартном офисе с окнами, дверями и рабочими столами. Новая технология может стать полезной не только в кабинетах и домах, но и в самолетах и автомобилях. Научная работа является частью сотрудничества между сотрудниками австралийского университета и технологическим гигантом Sony.