Киев, 25 октября. Всеукраинский опрос, проект главы государства Владимира Зеленского, стал самой крупной фальсификацией выборного процесса за всю историю страны. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко, сообщает "Известия".

По словам политика, изначально эту акцию называли "референдумом", а затем "опросом". Инициатива Зеленского противоречит законодательству и является самой масштабной фальсификацией за всю украинскую историю.

Порошенко подчеркнул, что до последнего надеялся на отмену избирательной агитации Зеленского в виде опроса, поскольку это отбрасывает Украину от Европы. Слова бывшего президента опубликовала пресс-служба "Европейской солидарности".