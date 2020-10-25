СМИ узнали, сколько Нурмагомедов заработал за победу над Гейджи

Москва, 25 октября. Российский боец Хабиб Нурмагомедов заработал более 6 млн долларов за бой с американцем Джастином Гейджи. Такая информация появилась в The Sports Daily.

Благодаря победе над американцем россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По информации источника, Нурмагомедов получил не только 6 000 000 долларов, но и бонус в размере 50 000 долларов за "Выступление вечера". Еще ему выплатили 40 000 долларов за участие в мероприятиях промоушена. В эти суммы не входят отчисления от индивидуальных платных трансляций.