Пользователей Android предупредили о вредоносных приложениях в Google Play

Лондон, 25 октября. Компания Avast предупредила пользователей Android о 21 вредоносном игровом приложении в Google Play. Об этом сообщает Daily Mirror.

В компании рассказали, что приложения используют троян семейства HiddenAds и с его помощью надоедают пользователям рекламой. Эксперты объяснили, что вредоносные программы маскируются под безопасные, однако на самом деле могут скрывать свои значки на зараженном устройстве, а затем их бывает сложно найти и удалить.

Опасные приложения загрузили из Google Play уже более восьми миллионов раз. Американскую компанию оповестили о проблеме, началось расследование.

А пока эксперты советуют пользователям избавиться от таких приложений, как, например: Shoot Them, Iron it, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer.

Пользователи Android и iOS должны быть осторожны даже с такими на вид безобидными приложениями, как органайзер или фонарик. Глава центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов рассказал, что мошенники могут получить доступ к камере смартфона и без ведома пользователя следить за ним.