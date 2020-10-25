Премьер Сербии Брнабич представила новый состав правительства

Белград, 25 октября. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич представила новый кабинет министров в ходе совместного с президентом Александром Вучичем обращения к гражданам.

Брнабич представила новый список министров и заявила, что остались некоторые неясности. Она представила 21 министерство, 11 из которых возглавляют женщины. Также она подчеркнула, что новый состав готов к вызовам.

В списке присутствуют новые ведомства, которых не было: министерство заботы о селе, министерство заботы о семье и демографии, министерство прав человека, прав меньшинств, равенства полов и общественного диалога. Также продолжается работа по назначению министров и заместителей без портфеля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что поддерживает проект создания представительства Минобороны РФ и Сербии. Сотрудничество позволит сторонам взаимодействовать в военной сфере.