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Хилькевич пожаловалась на трудности с воспитанием старшей дочери

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Хилькевич пожаловалась на воспитание старшей дочери

Москва, 25 октября. Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич пожаловалась поклонникам, что разбаловала свою старшую дочь Аришу. Девочка не хочет есть сама и просит маму кормить ее с ложки.

Хилькевич показала в Instagram, как Арианна сидит у нее на руках и отказывается кушать. Девочка кривляется на камеру, как все дети. По мнению Хилькевич, такая "вечерняя бытовушка" даже веселее, чем посты об "эмоциональных инсайтах" и духовном просветлении. Все просто, жизненно и понятно.

"Ну давай, Ариаш. Ну я прошу тебя", — говорит Анна, обращаясь к пятилетней дочери.

Хилькевич объяснила, что Арианна — их первый ребенок с бизнесменом Артуром Волковым. И потому дочери досталась вся любовь и родительская нежность. А заодно ее успели разбаловать подарками и повышенным вниманием.

Хилькевич пожаловалась на трудности с воспитанием старшей дочери

Актриса добавила, что ее поймет каждая мама, у которой есть двое детей. Ребятишки не только отдают, но и забирают энергию. К вечеру Анна просто без сил, "как панда": ей хочется только лежать и ничего не делать.

Напомним, что 34-летняя актриса была замужем дважды. Она прожила всего год с первым мужем — бизнесменом Антоном Покрепой. С предпринимателем Артуром Волковым звезда "Универа" живет уже пять лет. Второй дочери от Волкова в этом году исполнилось два года.

Обе девочки похожи на голубоглазую Хилькевич — они такие же милые блондинки. Поклонники не видят сходства между дочерьми актрисы и их черноволосым отцом.

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