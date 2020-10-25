Россиянки перечислили самые ненавистные им дела на работе и дома

Москва, 25 октября. Россиянки чаще начали отказываться от привычной для себя деятельности и стали искать работу в таких непривычных сферах, как такси или курьерские службы. А некоторые даже готовы стать малярами.

По словам многих женщин, рискнувших сменить сферу деятельности, больше всего их раздражает "бесконечная" работа по дому и "бесполезная" офисная переписка. Особенно тяжело становится, когда два этих фактора соединяются при удаленном режиме работы, пишет MK.ru.

Согласно статистике, больше всего современным женщинам не нравится мытье полов, окон и протирание пыли — это ненавидят делать 85% опрошенных. Второе место в топе самых ненавистных женских обязанностей заняло мытье сантехники (65%). А 45% респонденток терпеть не могут гладить белье. При этом некоторые россиянки честно признались, что им нравится готовить и мыть посуду.

В то же время мужчины обычно полностью берут на себя только две хозяйственных функции — вынос мусора и уход за автомобилем. Отмечается, что в среднем домашним делам женщина посвящает 26,5 часа в неделю, а мужчина — всего 14 часов, даже если женщина работает, а он — нет.

Опрос показал, что работа в офисе также раздражает многих женщин. Так, 75% респонденток ненавидят внутриофисную переписку, которая предполагает письменное общение между отделами конкретной организации. Еще 63% россиянок не любят организационные собрания и планерки, а 59% опрошенных раздражают составления подробных отчетов о каждом своем действии, принятые во многих крупных компаниях.

Социологи сделали вывод, что современным женщинам стали нравиться те виды деятельности, результаты которых они могут увидеть и оценить.