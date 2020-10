Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры ударов в Нагорном Карабахе

Баку, 25 октября. ВС Азербайджана в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжают обстреливать позиции Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны.

Удары наносились при помощи высокоточного вооружения. Армения также продемонстрировала видеозапись с уничтоженной бронетехникой. Сообщается, что это колонна ВС Азербайджана, которой был нанесен ущерб. Видеозапись выложена в социальной сети Twitter.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Несмотря на попытки заключить перемирие и режим прекращения огня, стороны продолжают сообщать об обстрелах, провокациях и потерях у противника.

They are coming, we are destroying.



Video footage of the destruction of another armored vehicle of #Azerbaijan. pic.twitter.com/3wlQe3qG9D