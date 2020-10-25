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Врач предрек скорый "перелом" в ситуации с коронавирусом в РФ

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Врач предрек скорый «перелом» в ситуации с коронавирусом в РФ

Москва, 25 октября. Снижение распространения коронавируса можно ожидать до конца года. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-аллерголог-иммунолог Георгий Викулов.

Уже есть прогноз относительно снижения количества новых случаев коронавируса в РФ. Подобное возможно до наступления 2021 года. Сейчас РФ находится на плато или же вступает в плато, заявил Викулов. По прогнозу специалиста, переломный момент наступит в ближайшие семь-десять дней.

Однако подобное не значит, что иммунная прослойка окажется недостаточной для формирования коллективного иммунитета. Ведь статистика учитывает только инфицированных и тех, кто уже перенес коронавирус, заявил Викулов в интервью для "Комсомольской правды". Тем не менее многие люди страдают инфекцией в бессимптомной форме.

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