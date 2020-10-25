СМИ Италии: Эрдоган взял под контроль миграционный поток из Ливии в Европу

Милан, 25 октября. Итальянская газета Avvenire заподозрила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в причастности к нелегальной миграции беженцев в Европу.

Главным путем переправки нелегалов в страны ЕС оказалось ливийское побережье, подконтрольное Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Автор статьи в итальянской газете уточнил, что турецкий лидер Эрдоган "получил ключи" от потока мигрантов с Востока в Европу и теперь обладает мощным рычагом давления на ЕС.

Речь идет о взятии под контроль так называемой Береговой охраны ПНС Ливии. Главной задачей подразделения является обеспечение безопасности в центральной части Средиземноморья, а также поиск катеров с нелегальными мигрантами, которые пытаются перебраться в Европу в поисках лучшей жизни. Береговая охрана ПНС Ливии также славится продажей людей в рабство. Основной живой товар — беженцы. Мигрантов похищают, пытают, насилуют женщин и заставляют их заниматься проституцией.

Примечательно, что теперь все действия береговой охраны будут согласовываться с турецкими военными. Таким образом, Анкара сможет контролировать поток мигрантов в страны ЕС, тем самым навязывая свои условия европейским государствам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция начала обучать контрабандистов Береговой охраны ПНС Ливии. Это дает возможность Анкаре регулировать миграционный поток в Европу.