Муж Гурченко назвал «грязными байками» слухи о ее романе с Высоцким

Москва, 25 октября. Гражданский муж актрисы Людмилы Гурченко, пианист Константин Купервейс в книге, посвященной известной артистке, назвал "грязными байками" слухи о ее романе с музыкантом Владимиром Высоцким.

Гурченко на протяжении 18 лет жила с Купервейсом в незарегистрированном браке. Композитор решил запечатлеть яркие моменты из жизни возлюбленной в книге, которую назвал "Людмила Гурченко. Золотые годы".

В ней он, помимо прочего, рассказал, что связывало актрису с известным исполнителем Высоцким. Вокруг артистов в свое время ходило множество слухов и предположений. Им приписывали роман, но Купервейс назвал это одним из самых распространенных мифов об актрисе.

По его словам, между артистами была только дружба. Высоцкий бывал в гостях у Гурченко, исполнял для нее композиции, в том числе те, которых раньше никто не слышал.

"Все эти грязные байки, которые отражены в бессовестно обманном многосерийном фильме под названием "Людмила Гурченко", что у нее был роман с Высоцким и он за ней "бегал", — заявил Купервейс.

Недавно внучка актрисы Елена Королева заявила о пропаже украшений Гурченко. По ее словам, было утрачено сначала дорогое кольцо с бриллиантом, а затем и браслет ручной работы.