Невролог рассказала о влиянии шума машин на организм человека

Москва, 25 октября. Невролог Вера Пшеничникова рассказала о влиянии постоянного шума машин на организм человека, передает радио "Говорит Москва".

Постоянный шум ведет к снижению умственной работоспособности, памяти и болезней центральной нервной системы, передает радио "Говорит Москва".

"Нарушения часто развиваются вплоть до деменции. Это доказанный факт, касается также людей, живущих на проспектах, около скоростных трасс. Избыточное шумовое оформление и световое, к сожалению, — это факторы риска развития когнитивных нарушений. Жители городов больше страдают этими заболеваниями", — поведала Пшеничникова.

На территории большинства объектов РФ принят закон о том, что с 7 до 23 часов средний уровень шума не должен превышать 40 децибел. Максимально допустимый уровень шума одного легкового автомобиля — 77 децибел.

Ранее невролог раскрыл неочевидные признаки скорого инсульта. Асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — не все симптомы инсульта, которые должны знать россияне. Людям стоит обратить внимание и на другие признаки, так как способности мозга к восстановлению ограничены. В список симптомов врач включил головную боль с тошнотой, покалывание щеки, несвязную речь и нарушение координации.