Глава «Лукойла» предсказал рост цен на нефть

Москва, 25 октября. Глава и основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов спрогнозировал дальнейшую ситуацию на нефтяном рынке в ходе интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на телеканале "Россия-1".

Сейчас стоимость нефти очень низкая, следствием чего является уменьшение инвестиций в отрасли. Цена "черного золота" пока что на стабильной позиции в районе 40 долларов за баррель, заявляет нефтяной магнат.

"В конечном итоге это приведет к росту цены на нефть, к стабилизации рынка", — уверен Алекперов.

К тому же глава "Лукойла" озвучил и менее оптимистичное ожидание развития событий. Сократить инвестиционные программы может нефтяная компания в том случае, если кризис все-таки затянется, подытожил он.