Вирусолог объяснил, какие животные могут стать причинами новых пандемий

Москвы, 25 октября. Варианты, откуда к людям могут прийти новые вирусы, озвучил доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Новые модификации вирусных заболеваний могут перейти к человеку от теплокровных животных, таких как панголины, и летучих мышей. В то же время риска подхватить какое-либо заболевание от кошек и собак нет. Для того чтобы избежать пандемий в будущем, стоит изменить ряд пищевых привычек и отказаться от употребления экзотических блюд, считает профессор кафедры "Вирусология" в МГУ.

Примечательно, что животные, которых в России и на Западе считают экзотическими, являются чем-то привычным для представителей азиатских стран, таких как Китай, заметил Аграновский в комментарии изданию URA.RU. Подобная практика является устаревшей, считает вирусолог, к тому же она может привести к негативным последствиям.