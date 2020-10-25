Кудрин озвучил последствия пандемии для российского бюджета

Москва, 25 октября. Около двух триллионов рублей недополучит российский бюджет из-за коронавируса, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Вероятные итоги пандемии в финансовом эквиваленте Кудрин назвал в ходе интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на телеканале "Россия-1".

"Этот кризис мировой — уникальный", — объясняет глава Счетной палаты необходимость радикальных действий со стороны правительства.

Не время повышать налоги на данном этапе, уверен Кудрин. Также он отметил наличие крупного резерва в стране и низкий размер внешнего долга по сравнению с другими государствами.