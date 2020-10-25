Федун предложил Хабибу вернуться в UFC и провести бой в Москве

Москва, 25 октября. Владелец столичного ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что может предоставить чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову стадион для проведения нового боя.

Федун поздравил российского бойца с победой в поединке против Джастина Гейджи. Хабиб провел 29 боев и ни разу не проиграл. После схватки с претендентом на его пояс UFC в легком весе Нурмагомедов заявил, что завершает спортивную карьеру.

"Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру", — сказал владелец "Спартака".

Он добавил, что уважает решение бойца о завершении карьеры. Но, если Хабиб решит вернуться, он сможет провести бой дома. Федун добавил, что один их самых ярких бойцов UFC еще ни разу не выступал в Москве.

Накануне в Абу-Даби состоялся самый ожидаемый поединок последнего полугодия. После смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова боец не хотел возвращаться в ринг. Однако Хабиба уговорили провести последний бой, за которым следили миллионы россиян и поклонники Хабиба за рубежом.

Побежденный Джастин Гейджи написал в соцсетях после боя, что отец гордился бы Нурмагомедовым. Хабиб сделал все, чтобы защитить свой чемпионский пояс.