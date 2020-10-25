Родственники погибших в катастрофе с Robinson 44 пожаловались на бездействие спасателей

Москва, 22 октября. Близкие и друзья жертв катастрофы под Вологдой в отчаянии самостоятельно пытаются найти тела своих родных.

В редакцию ФАН обратились родственники погибших в авиакатастрофе в Вологодской области. С момента крушения Robinson R44, которая произошла 20 октября, удалось найти только тело погибшего мужчины. Остальные три человека не обнаружены до сих пор, однако в первые дни после крушения вертолета их уже объявили погибшими. По словам близкого окружения погибших, информация о деятельности МЧС в зоне катастрофы несколько приукрашена.

Как сообщила ФАН подруга одной из жертв катастрофы, на самом деле спасатели МЧС занимались активными поисками только в первые дни после трагедии, когда на месте происшествия работала оперативно-следственная группа. После этого якобы спасатели перестали разыскивать тела погибших.

"У меня есть место на карте, где была найдена кепка Анны (одна из жертв крушения Robinson R44, - прим. ред), ее нашел ее отец. Мы тут сами все ходим ищем, вдоль берега реки Сухона и по лесам. Накануне никого толком на месте не было: лодочка одна и местный житель с собственным эхолотом. Официально говорили, что водолазы плавали здесь с первого дня, обследовали дно. Нет, ни одного погружения в воду не было! Никакого профессионального оборудования нет, хотя накануне обещали привезти сюда для обследования дна профессиональный эхолот, но до сих пор никто так и не приехал", - рассказала ФАН подруга жертвы крушения Robinson R44.

Вместе с тем пресс-служба МЧС России с первого дня докладывает, что на месте крушения Robinson R44 постоянно работают спасатели.

"От жителя села Бобровское Нюксенского района Вологодской области поступило сообщение о том, что у населенного пункта Бобровское в реку Сухона упал легкомоторный вертолет типа Robinson R44. На месте работают подразделения МЧС России и местные органы власти в количестве 16 человек и 7 единиц техники. Место падения обнаружено", - сообщили в день трагедии в МЧС России.

Сейчас в районе крушения Robinson R44 находится целая группа родственников и друзей жертв катастрофы. Они своими силами вместе с местными жителями прочесывают местность. По данным ФАН, самостоятельно они уже обнаружили некоторые личные вещи и даже обломки упавшего вертолета, которые не были изъяты с места правоохранителями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об экспертной группе МАК, которая совместно с представителями правоохранительных структур изучила обломки вертолета.