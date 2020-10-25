Молохов предложил Киеву обсудить «компенсацию» за Крым с психиатрами

Симферополь, 25 октября. Украинская сторона не получит от России какой-либо "компенсации" за так называемый "ущерб" от воссоединения Крыма с РФ. Об этом сообщил представитель полуострова Александр Молохов.

Лидер украинской политической силы "Голос" Кира Рудник ранее заявила, что Верховная рада работает над законом о "компенсации", которую Москва якобы должна предоставить Киеву за полуостров.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Молохов отметил, что киевское руководство неоднократно упоминало про "мифическую компенсацию". Россия не станет реагировать на подобные авантюры со стороны Украины. Такие инициативы украинские политики могут обсудить на "консилиуме психиатров".