Российских летчиков вооружат новыми средствами индивидуальной защиты

Москва, 25 октября. Минобороны РФ снабдит военных летчиков новыми средствами спасения и стрелковым оружием, передает ТАСС.

В настоящее время в ведомстве обсуждают вопрос о принятии на вооружение новых образцов индивидуальной защиты и средств спасения для военных летчиков. Минобороны РФ планирует обеспечить летный состав авиации ВС РФ новыми радиостанциями, а также стрелковым и сигнальным оружием.

Кроме того, российские специалисты работают над созданием нового защитного снаряжения для летчиков ВКС РФ. Новый защитный костюм позволит уменьшить воздействие перегрузок, а также будет более эффективно снабжать летчика кислородом, обеспечивая комфортную температуру тела.