Экс-супруга Епифанцева впервые рассказала о его конфликте с дагестанцами

Москва, 25 октября. Экс-супруга актера Владимира Епифанцева Татьяна Веденская впервые рассказала о конфликте артиста с дагестанцами. Подробностями она поделилась в шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Веденская вспомнила в интервью ведущей Лере Кудрявцевой, что была на съемках в Киеве, когда ей позвонил один из сыновей. Гордей сквозь слезы рассказал матери, что отец привел к ним в дом семерых мужчин. По его словам, с ними была и 14-летняя девочка, приехавшая из Дагестана к актеру ради роли.

"Я не знаю, в чем у них конфликт, но догадываюсь. Это очень страшно — то, что он сделал", — призналась Веденская.

По ее словам, Епифанцев хотел показать мужчинам свою "идеальную семью". Супруги к тому моменту не жили вместе, актер съехал в мастерскую, где снимал скандальные видео. Веденская тогда позвонила знакомым и попросила их о помощи. Гости покинули дом, когда приехали полицейские.

Епифанцева в 2017 году подозревали в совращении несовершеннолетней. Родители 14-летней девочки из Дагестана обратились в полицию с сообщением о пропаже дочери. Школьницу объявили в розыск, а нашли в мастерской известного актера.