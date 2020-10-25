Визажист Бритни Спирс рассказал, в каком «аду» живет певица

Лос-Анджелес, 25 октября. Отец Бритни Спирс запрещает ей выходить замуж и рожать детей, рассказал визажист Макси, который лично работал с американской певицей. Он сравнил ее жизнь с адом.

Макси считает, что 38-летняя поп-принцесса находится в "ежовых" рукавицах. Ей запрещают практически все, что касается личной жизни. Бритни четыре года встречается с Сэмом Асгари, но отец Джейми категорически против официального брака.

"Могу сказать, что они контролируют ее по сей день", — сказал визажист в подкасте Calababes.

Родители даже проверяют, с кем дружит Бритни. Поклонников беспокоит такая опека, они считают, что звезда находится в заложниках у родного отца. А тот только создает иллюзию, что заботится о ней. На самом деле, Джейми Спирс просто бережет деньги дочери.

Напомним, что Бритни Спирс получила мировую славу, будучи подростком. Дебютный альбом исполнительницы, вышедший в 1999 году, принес ей звание самого успешного тинейджера всех времен.

По данным Ассоциации звукозаписывающих компаний США, она продала более 200 миллионов копий своих пластинок. Только в 2018 году она заработала 30 миллионов долларов.

Огромная эмоциональная и физическая нагрузка, которую Бритни испытывала последние годы, привели к тому, что в 2019 году звезда попала в психиатрическую лечебницу.

По данным американских таблоидов, певицу насильно удерживали в учреждении. Джейми Спирс настаивал на том, чтобы Бритни регулярно принимала прописанные ей препараты. Ряд некоммерческих организаций США организовали движение против опекунства над Бритни.