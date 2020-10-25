National Interest рассказал об опасности модернизированных танков РФ

Москва, 25 октября. Серьезная модернизация российских танков значительно увеличит их огневую мощь, что сделает армию РФ более опасным противником.

Об этом сообщает американский журнал The National Interest, передает «ПолитРоссия».

Российские танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т90М пройдут модернизацию, благодаря которой боевые машины получат более мощные пушки, что расширит их возможности на поле боя.

«Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков заявил государственным СМИ, что его танки могут быть вооружены пушками гораздо большего калибра», — говорится в статье NI.

Американские эксперты отмечают, что модернизация танка Т-72Б3М, который был продемонстрирован на чемпионате мира по танковому биатлону в 2014 года, превратила машину времен холодной войны в танк 21-го века. Танк получил усовершенствованную систему управления огнем. Кроме того, были значительно улучшены его ходовые качества, что позволило машине на равных конкурировать с современными иностранными оппонентами.