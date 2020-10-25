Доктор Мясников рассказал, чем не стоит заниматься в кровати

Москва, 25 октября. Доктор Мясников призвал использовать кровать для секса и сна, передает канал "Россия-1".

Перечисленные правила он назвал "простыми истинами".

"Кровать используйте только для сна и секса", — заявил Мясников в эфире телеканала.

Он отметил, что в постели не стоит отдыхать, сидеть, лежать и читать, так как это может вызвать бессонницу. Мясников посоветовал ложиться спать и вставать в одно и то же время даже в выходные дни. Также не стоит пользоваться гаджетами или просто валяться в постели, считает врач.

Мясников подчеркнул, что постоянный постельный режим наносит вред организму, а также замедляет восстановление больных. Кроме того, он призвал отдать предпочтение жестким матрасам.

Ранее доктор Мясников назвал способ отложить старение. Он считает, что людям необходимо постоянно изучать что-то новое. Усвоение знаний стимулирует обновление нейронов мозга, за счет этого удается отсрочить обветшание тела. Особенно Мясников выделил изучение нового иностранного языка.