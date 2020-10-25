Овсиенко оставила гражданского мужа без элитной квартиры в Москве

Москва, 25 октября. Известная певица Татьяна Овсиенко написала завещание, которым оставила гражданского мужа Александра Меркулова без элитной квартиры в Москве. Подробности артистка рассказала в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

Квартира бывшей солистки группы "Мираж" на Ленинском проспекте занимает более 200 квадратных метров. За стенкой живут соседи, которые уверены, что гражданский супруг "спаивает" исполнительницу и "живет за ее счет".

Овсиенко подчеркнула, что Меркулов ни на что не претендует. У нее с гражданским мужем есть собственное жилье — квартира в Ялте — и планы на будущее. А вот московские апартаменты она решила оставить сыновьям и внуку.

"Я приняла такое решение в своем завещании. Давным-давно. Мало ли, все в жизни бывает. Это нормальные вещи", — подчеркнула Овсиенко.

Певица добавила, что квартиру в Ялте Меркулов купил сам и оформил ее не на себя, а на маму исполнительницы.

В начале октября появились слухи о том, что гражданский муж Овсиенко якобы "тунеядец" и не раз поднимал на нее руку. Некоторые "очевидцы" заявляли, что видели синяки на теле звезды.

В Сети стали активно обсуждать "алкоголизм" бывшей солистки группы "Мираж", который будто бы развился под влиянием Меркулова. Овсиенко, по всей видимости, решила оградить семью от травли и закрыла свой аккаунт в Instagram.