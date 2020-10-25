Появилось видео с места смертельного ДТП в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 25 октября. Редакция Федерального агентства новостей получила уникальные кадры с места смертельной аварии, где, предположительно, погибла жительница Нижнего Новгорода.

Очевидцы чрезвычайного происшествия рассказали, что, как минимум, один человек погиб в аварии на проспекте Ленина. По предварительным данным, водитель отечественного седана Lada Vesta не справился с управлением автотранспортного средства и наехал на женщину-пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. Как рассказали свидетели происшествия, женщину буквально "вмяло" в асфальт.

Журналисты ФАН публикуют видео последствий ДТП.