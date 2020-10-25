Российские срочники разгромили американский спецназ в лесах Урала

Москва, 25 октября. Военные состязания между российскими срочниками и контрактниками из США закончились полным разгромом американцев.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на свидетеля событий.

В 1996 году на Урале прошли соревнования разведгрупп спецназначения ГРУ и спецназовцев из США. Российские военные были представлены несколькими командами в состав которых входили солдаты-срочники. В состав американской команды входили так называемые "зеленые береты" и "морские котики".

"Десантировались янки очень профессионально. Ни одного звука в воздухе. Знаки только жестами. Иногда кто-то издавал крик птицы. Как в кино ", — отмечает автор.

При этом после успешного десантирования у американцев начались серьезные проблемы. Военные США не использовали карты, так как давно перешли на электронные системы. Однако проблемы со связью привели к тому, что американцы полностью потеряли способность ориентироваться на местности. Кроме того, американские солдаты оказались не в состоянии устранить простейшую неисправность в автомобиле.

Американские военные долго и безуспешно копались в двигателе, после чего российский солдат подсказал, что отсоединена клемма аккумулятора. В конечном итоге российские призывники обошли американских профессионалов, одержав победу в соревнованиях.