Подольская показала фото новорожденного сына и счастливого Преснякова

Москва, 25 октября. Участница Евровидения-2005, певица Наталья Подольская стала мамой. Она родила мальчика Ивана, малыш родился немного раньше срока.

Подольская и ее супруг Владимир Пресняков стали счастливыми родителями. Очень символично, что на следующий день после рождения сына 38-летняя певица выпустила сингл Boy ("Мальчик"). Артистка считает, что теперь песня будет напоминать ей о Ване.

"Я писала, что это без намека, но какие тут намеки — чистый факт", — объяснила Подольская.

В ее Instagram появилось фото с Пресняковым и видео из роддома, где появился на свет Ванюша.

Преснякова и Подольскую поздравили российские звезды. Композитор Игорь Николаев пожелал супругам беречь каждую секунду, проведенную с ребенком. Супруга журналиста Дмитрия Диброва Полина пожелала малышу крепкого здоровья.

Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух написал "ура" под постом Подольской. Актриса Анастасия Цветаева и певица Сати Казанова пожелали счастья маленькому Ивану.

Напомним, что у Подольской и Преснякова есть старший сын Артемий. Четырехлетний мальчик с нетерпением ждал появления братика.